Ekonomistler cevapladı; doların düşmesinin sebepleri neler?

Dolar geçen hafta cuma günü 3,60 seviyesini geçerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Ancak bu seviyeden düşüşe geçerek 3,35'in altına kadar indi. Ekonomistler doların düşündeki nedenleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dövizini bozdur çağrısı ve gelişen ülkelerdeki olumlu havanın etkisiyle kurda kademeli düşüş devam edecek. Sonraki süreçte EPDK'nın doğalgaz ihalelerini lira üzerinden yapacağını açıklaması, Milli Savunma Bakanlığı'nın 262 milyon dolar bozdurması ve bugün açıklanan EKK kararlarının fiyatlamalara dünden de yansıması düşüşlerde önemli oldu.

Herkes elindeki doların tamamını bozdurursa ne olur?

Borsa Gündem'in haberine göre, dolar/TL kuru dün de Türk lirası lehine hareketini sürdürdü. Güne 3.44 seviyesine yakın başlayan kur, Türk lirasının dolar karşısında gösterdiği iyi performansın devam etmesiyle 3.38 seviyesine kadar düşüşünü derinleştirdi. Akşam saatlerinde 3.38-3.40 aralığında fiyatlamalar görülürken, gün sonu kapanış 3.3809 seviyesinden gerçekleşti.Yeni günde ise 3.3929 seviyesini test eden kur gevşemesini 3.3411 seviyesine kadar sürdürdükten sonra şu dakikalarda yüzde 1.43 kayıpla 3.3414 seviyesinde...Euro/TL ise yüzde 1.06 düşüşle 3.6102 seviyesinde...

Bugün iç piyasalarda Ekim Sanayi Üretimi verisi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağı Ekonomi Kordinasyon Kurulu (EKK) kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve Dolar Endeksinin hareketi yakıından takip edilecek.

Uzmanlara göre son 2 gündür Türk Lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı göstermesiyle 3.54 seviyesinden 3.38 seviyesine kadar düşüşünü derinleştiren dolar/TL kurunun bugün de gelişmeler doğrultusunda hareketli görünümünü koruyacak. Özellikle EKK toplantısının kararları ve AMB toplantısı sonrası Draghi'nin açıklamalarına bağlı olarak sert fiyat hareketlilikleri yaşanabilir.

NTV'nin haberine göre, doları düşüren nedenler şöyle:

1- Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından gelişmekte olan piyasalardan kaçışın başlamasıyla, 8 Kasım'dan sonra dolar/TL'deki hızlı hareketlenme iç gelişmelerin de etkisiyle 3,60'a kadar gitti. Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "dövizden TL'ye dönün" çağrısı yaptı. Bu çağrı kamuoyunda büyük yankı buldu. Birçok kurum ve vatandaş döviz hesaplarını bozdurarak TL'ye dönüş yaptı. Bu çağrılar doların geri gelmesindeki etkenlerden biri oldu.

2- Gelişmekte olan piyasalardaki olumlu hava da TL'ye destek oldu. Trump sonrası yaşanan panik havasının dinmesi negatif ayrışan TL'nin değerlenmesine katkıda bulundu.

3- Uzmanlar, yabancı yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmaya başladığını belirtiyor. Kısa pozisyon kapatılması TL'ye yönelik alım geldiğini ortaya koyuyor. Başka bir deyişle yabancı yatırımcılar TL'de satıştan alıma geçti.

4- Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın 6 Kasım'da yaptığı para ve kur politikası sunumu da kurdaki düşüşte etkili oldu. Çetinkaya sunumunda, TL’nin aşırı değerlenmesine veya aşırı değer kaybına karşı kayıtsız kalınmadığını belirterek, kurlardaki dalgalanma için “Finansal istikrara risk oluşturması durumunda TCMB elbette kayıtsız kalmaz, tüm araçları ile gereken yapılır” demişti. Çetinkaya, "Kurda dengenin nerede oluşacağı henüz belli değil, şokun bir bölümünün geri alınma olasılığı da var. Gerekirse tüm araçlarla adım atarız" mesajı verdi.