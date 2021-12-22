Ekonomist Zelyut'tan kur korumalı TL mevduat değerlendirmesi: Önümüzdeki dönemde dolara olan talebi düşürmeyecektir

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, kur korumalı TL vadeli mevduat düzenlemesini değerlendirdi. Zelyut söz konusu düzenlemenin sadece gerçek kişilere yapıldığına dikkat çekerek "Bu üründen firmaların ve diğer kişilerin yararlanmayacak olması dolara olan önümüzdeki dönemde talebi düşürmeyecektir" dedi.

Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'a konuşan söz konusu aracın büyük bir paniğin ve çıkan yangının söndürülmesi için Cumhurbaşkanı ve AKP' Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankası müdürleriyle yaptığı toplantıdan çıkmış acele bir fikir olduğunu savunan Zelyut, "1970'lerde de işçi dövizlerine aynı uygulama yapılmış ancak Hazine büyük bir zarar görmüştü" dedi.

Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin, halkın doların olan talebini kırmak için yapılmış güzel bir algı çalışması olduğunu söyleyen Zelyut şöyle devam etti:

"Bu üründen firmaların ve diğer kişilerin yararlanmayacak olması dolara olan önümüzdeki dönemde talebi düşürmeyecektir. Türk firmalarının kısa vadeli borcu 170 milyar dolardır. Merkezin kasasında ise -78 milyar dolarlık bir rakam mevcuttur. Çok büyük bir borçla dolar nereye kadar tutulabilir?"