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Ekonomi

Ekonomist Uğur Gürses, Milliyet’in “1 dolar 15 lira oldu” manşetini paylaştı: Aynı gazete yarım yüzyıl önceki başlığı bu şekilde atabilecek mi?

"Bugün tarihin neden tekerrür ettiğinin de özü burada"

16 Aralık 2021 09:28

T24 yazarı ekonomist Uğur Gürses, dolar kurunun sabah saatlerinde 15 lirayı aşmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Milliyet gazetesinin 10 Ağustos 1970 tarihindeki sayısında 'devalüasyon'la ilgili attığı bir manşeti paylaşan Gürses "Aynı gazete yarım yüzyıl önceki bu başlığı bu şekilde atabilecek mi?" dedi.

Gürses paylaşımında şunları söyledi:

"Bugün 1$=15 TL kuruyla uyandık. Aynı gazete yarım yüzyıl önceki bu başlığı bu şekilde atabilecek mi? Hiç sanmam. Bugün tarihin neden tekerrür ettiğinin de özü burada."

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