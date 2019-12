Ekonomist Prof. Dr. Salih Neftçi hayatını kaybetti

Türkiye'nin uluslararası arenadaki ünlü ekonomistlerinden Prof. Dr. Salih Neftçi, kanser tedavisi gördüğü Cenevre'de hayatını kaybetti.



Star gazetesi yazarı olan Neftçi, bir dönem Vatan Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmıştı. Prof. Dr. Salih Neftçi Kerkük'ün en eski ailelerinden Netfçizadeler'e mensuptu. Netfçi ailesi, 1958 Irak darbesinin ardından Türkiye'ye göç etti.



Neftçi'nin 1992'de vefat eden babası Nizamettin Neftçi, 1965 ve 1969'da Muş CHP milletvekili ve Sadi Irmak Hükümeti'nde kısa süre Kültür Bakanlığı yaptı. Annesi ise ilk kadın Meclis Başkanvekili unvanına sahip parlamenterdi. Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Ekonomi mezunu olan Neftçi doktorasını Minnesota Üniversitesi'nde yaptı. George Washington ve Columbia üniversitelerinde dersler verdi. ABD üniversitelerinin birçoğunda An Introduction to the Mathematics of Pricing Financial Derivatives kitabı, ders kitabı olarak okutuldu. Cenevre'deki FAME Certificate finansal aktif yönetimi sertifika programın başındaydı. Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlarla danışmanlık yaptı.