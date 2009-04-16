T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomist Prof. Dr. Salih Neftçi hayatını kaybetti

Türkiye'nin uluslararası arenadaki ünlü ekonomistlerinden Prof. Dr. Salih Neftçi, 62 yaşında kanser tedavisi gördüğü Cenevre'de hayatını kaybetti.

16 Nisan 2009 03:00

Türkiye'nin uluslararası arenadaki ünlü ekonomistlerinden Prof. Dr. Salih Neftçi, kanser tedavisi gördüğü Cenevre'de hayatını kaybetti.

Star gazetesi yazarı olan Neftçi, bir dönem Vatan Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmıştı. Prof. Dr. Salih Neftçi Kerkük'ün en eski ailelerinden Netfçizadeler'e mensuptu. Netfçi ailesi, 1958 Irak darbesinin ardından Türkiye'ye göç etti.

Neftçi'nin 1992'de vefat eden babası Nizamettin Neftçi, 1965 ve 1969'da Muş CHP milletvekili ve Sadi Irmak Hükümeti'nde kısa süre Kültür Bakanlığı yaptı. Annesi ise ilk kadın Meclis Başkanvekili unvanına sahip parlamenterdi. Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Ekonomi mezunu olan Neftçi doktorasını Minnesota Üniversitesi'nde yaptı. George Washington ve Columbia üniversitelerinde dersler verdi. ABD üniversitelerinin birçoğunda An Introduction to the Mathematics of Pricing Financial Derivatives kitabı, ders kitabı olarak okutuldu. Cenevre'deki FAME Certificate finansal aktif yönetimi sertifika programın başındaydı. Dünya Bankası, Çin Merkez Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı gibi kuruluşlarla danışmanlık yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24