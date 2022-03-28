Ekonomist Özgür Demirtaş'tan AKP'li Savcı Sayan'a: Ekonominin e'sinden anlamamak böyle oluyor demek ki

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın "Ramazanda evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden" sözlerine twitter hesabından tepki gösterdi.

Demirtaş yaptığı paylaşımda "Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E’sinden anlamamak böyle oluyor demek" dedi.

Sayan: Twitter ekonomisti

Savcı Sayan ise Demirtaş'ın kendisine yönelik gösterdiği tepkiye cevaben twitter hesabından "Klavye devrimcisi,twitter ekonomisti, Operasyonel algı mühendisi bu zat denize nazır oturmuş ders veriyor Ağrımıza.. Benim Yemene,Sudan’a su taşıyan ülkemin hayırseverleri Ağrıya yardım için Her Ramazan’da sıraya giriyorlar. Sanırım eti Nusretten yediğin fiyattan hesaplıyorsun.." dedi.