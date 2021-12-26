Ekonomist Mustafa Sönmez'den Ahmet Hakan'a: Saftirik

Ekonomist Mustafa Sönmez, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, "Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile kurdaki düşüşü alkışlayabilirim" sözlerini eleştirdi.

Sönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ezikleme! Bu ne demek? Saftirik Ahmet, inmiş sandığın doların aralık ortalama neredeyse 14 TL hâlâ" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile kurdaki düşüşü alkışlayabilirim