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Medya

Ekonomist Mustafa Sönmez'den Ahmet Hakan'a: Saftirik

cAhmet Hakan - Mustafa Sönmez (sağda)

26 Aralık 2021 11:50

Ekonomist Mustafa Sönmez, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, "Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile kurdaki düşüşü alkışlayabilirim" sözlerini eleştirdi. 

Sönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ezikleme! Bu ne demek? Saftirik Ahmet, inmiş sandığın doların aralık ortalama neredeyse 14 TL hâlâ" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile kurdaki düşüşü alkışlayabilirim

 

Ahmet HakanMustafa Sönmezekonomidolar
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