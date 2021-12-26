Ekonomist Mustafa Sönmez'den Ahmet Hakan'a: Saftirik

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ekonomist Mustafa Sönmez, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni <strong>Ahmet Hakan'ı</strong>n, <em>"Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile kurdaki düşüşü alkışlayabilirim"</em> sözlerini eleştirdi. </p>\n<p>Sönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "<em>Ezikleme! Bu ne demek? Saftirik Ahmet, inmiş sandığın doların aralık ortalama neredeyse 14 TL hâlâ"</em> ifadesini kullandı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1640508804269-ekran-resmi-2021-12-26-11.50" alt width="354" height="356" /></p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN |<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-sirf-bulgarlarin-bu-eziklemesinden-kurtuldugumuz-icin-bile-kurdaki-dususu-alkislayabilirim,1003507" target="_blank" rel="noopener"> Ahmet Hakan: Sırf Bulgarların bu eziklemesinden kurtulduğumuz için bile kurdaki düşüşü alkışlayabilirim</a></strong></p>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>