Ekonomist Murat Sağman: Rus uçağının faturası 10 milyar dolar

Ekonomist Murat Sağman, düşürülen Rus uçağı sonrasında turizm, ihracat gibi alanlarda Türkiye'nin maddi kaybının 9-10 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çınar’ın haberine göre, Antalya İş Kadınları Derneği'nin (ANTİKAD) Akra Barut Hotel'de düzenlenen toplantısının konuğu, AZ Notus Portföy Yönetimi kurucu ortağı ve ekonomist Murat Sağman oldu. ANTİKAD Başkanı Leman Sedef Tuna ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Sağman, 2016 yılı Türkiye ve dünya ekonomisindeki beklentiler üzerine bir konuşma yaptı.

Yurtdışında Amerikan ve Avrupa merkez bankalarının gündemde olduğunu belirten Murat Sağman, Amerikan Merkez Bankası'nın 9 yıldan beri ilk defa faiz artıracağını, Avrupa Merkez Bankası'nın da genişlemeye devam ettiğini söyledi. Türkiye'de ise yeni bir hükümet kurulduğu ve yeni bir program olduğunu belirten Sağlam, “O izlenecek. Özellikle ilk üç ay, 100 gün dediğimiz bir program" dedi.

Rusya krizinin olumsuz etkilerini de değerlendiren Sağlam, “Bugün itibariyle Türkiye'nin fiyatlanan turizm ve ihracat kaybı 9-10 milyar dolar. Gelecek aylarda daha iyi olmasını bekliyorum. İki ülkenin birbiriyle çıkarları var. Büyük ekonomik çıkarları var ve dünyanın yavaşladığı bir yerde mutlaka iki ülke ekonomik çıkarlarını düşünüp arayı düzeltmeye çalışacak diye umuyorum. Bu tür sıkıntılar daha önce de yaşandı. İsrail'le de, İtalya ve Fransa'yla da bu tür dönemler geçti. Bazılarının daha kısa, bazılarının birkaç ay sürdüğünü görüyoruz. Ama gelecek yılın ilk yarısında bir yumuşama olması gerekiyor. Çünkü iki ülkenin de çok önemli çıkarları var" dedi.