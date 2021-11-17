Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın ne yapacağı karar gününe kadar belli olmuyor; bu belirsizlik TL'nin değer kaybetmesine yol açıyor

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz kararlarının tahmin edilemediğini ve bu durumun belirsizlik yarattığına işaret ederek "Bu belirsizlik risk artışına o da TL'nin değer kaybetmesine yol açıyor" dedi.

Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Belirsizlik risk artışı yaratır. Normal koşullarda bir merkez bankasının bu durumda ne yapacağı haftalar öncesinden belli olur. Bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağı karar günü saat 14'e kadar belli olmuyor. Bu belirsizlik risk artışına o da TL'nin değer kaybetmesine yol açıyor" dedi.