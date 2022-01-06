T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den 'telefonunu göster' diyen vatandaşa: Ekonomiyi benim değil sizin eleştirmeniz gerekiyormuş

Mahfi Eğilmez, bir vatandaşla arasında geçen 'telefon' diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaştı

06 Ocak 2022 09:41

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sokakta kendisine "ekonomiyi eleştirip duruyorsunuz telefonunuza bakayım" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu aktardı. 

Eğilemez sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yolda yürürken biri 'ekonomiyi eleştirip duruyorsunuz telefonunuza bakayım' dedi. Gösterdim: Hayal kırıklığına uğradı. Çok daha pahalı bir şey bekliyordu sanırım. 'Siz gösterin telefonunuzu' dedim. Çok eski bir modeldi. 'Benim değil sizin eleştirmeniz lazımmış' dedim, gitti."

mahfi eğilmez

 

 

Mahfi eğilmeztelefonekonomieleştiri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24