Ekonomist Mahfi Eğilmez'den 'telefonunu göster' diyen vatandaşa: Ekonomiyi benim değil sizin eleştirmeniz gerekiyormuş

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sokakta kendisine "ekonomiyi eleştirip duruyorsunuz telefonunuza bakayım" diyen bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu aktardı.

Eğilemez sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yolda yürürken biri 'ekonomiyi eleştirip duruyorsunuz telefonunuza bakayım' dedi. Gösterdim: Hayal kırıklığına uğradı. Çok daha pahalı bir şey bekliyordu sanırım. 'Siz gösterin telefonunuzu' dedim. Çok eski bir modeldi. 'Benim değil sizin eleştirmeniz lazımmış' dedim, gitti."