Ekonomist Fatih Özatay: Enflasyonun belirgin bir şekilde arttığı ve artacağı bir süreç yaşıyoruz

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, Dünya gazetesindeki köşesinde kur artışının etkilerini yazdı. Özatay, kurt artışından dolayı fiyatların ve fiyat artışlarının çok yüksek seyrettiğini ifade ederek "2001 krizinden önceki yüksek enflasyon ortamında döviz kurunun üretim maliyetlerine yansıması da yüksekti. Yüzde bir oranında bir kur artışının enflasyonu 0.6 puan yükselttiği hesaplanmıştı" dedi.

Özatay, "enflasyonun tek haneye düştüğü süreçte kur geçişkenliğinin şiddeti de azaldı. Çalışmalarda bu katsayının 0.1- 0.15 civarına düştüğü hesaplandı. Yenilerde katsayının 0.5’e çıkmış olduğu belirtiliyor. Enflasyonun ve dolayısıyla enflasyon beklentilerinin artmasını engelleyen bir çıpa da olmadığına göre katsayının daha da yükselmesi kaçınılmaz. Kısacası, enflasyonun belirgin biçimde artacağı/arttığı bir süreç yaşıyoruz" dedi.