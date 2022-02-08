Ekonomist Fatih Özatay: Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamla bir işçi ancak geçen yılın ocak ayındaki alım gücüne ulaştı

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Fatih Özatay, Dünya gazetesindeki yazısında paylaştığı bir grafik üzerinden ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamla bir işçinin ancak geçen yıl ocak ayındaki alım gücüne erişebildiğini ifade etti. "Enflasyonda son aylarda gözlenen yükselme devam ettiği müddetçe çok muhtemelen geçen yılki alım gücünün giderek altına düşecek aylık kazancı" diyen Özatay şöyle devam etti:

"Aylık enflasyon Şubat 2021’de yüzde 0.9, Mart 2021’de ise yüzde 1.1 düzeyindeydi. ‘Çok muhtemelen’ dediğime bakmayın; bu durumda bu gelişme kaçınılmaz görünüyor. Benzer bir durum elbette memur maaşları için de geçerli. 2021’in ikinci altı ayının enflasyon telafisi için yapılan artışı bir kenara bırakırsam, bu yılın ilk yarısı için memur maaşları yüzde 7.5 oranında yükseltildi. Dolayısıyla, daha yılın ilk ayında memurların maaşları enflasyona karşı yenildi.

Bir de gelecek ayları düşünün. Tamam, temmuzda maaşlar yılın ilk altı ayındaki enflasyon gelişmelerine göre yükseltilecek ama aradaki beş ayda memurların alım güçleri azalacak. Yılın başında tükettikleri mal sepeti giderek boşalacak; daha az et, daha az peynir, daha az ısınma, daha az elektrik...

Enflasyon böyle bir bela. Pazarlık güzü olmayan, dolayısıyla geliri enflasyonun altında kalan kesimler kaybediyor. Gelir dağılımı bozuluyor. Yoksulluk artıyor. Bir de işsizleri düşünün. Enflasyonu düşürecek ciddi bir ekonomik programa acilen ihtiyaç var."

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