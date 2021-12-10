Ekonomist Fatih Özatay: Asgari ücret ne olursa olsun enflasyon düşmedikçe yetmeyecek

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, dün üçüncüsü tamamlanan ve halen devam eden asgari ücret pazarlıklarına ilişkin "Asgari ücret ne olursa olsun enflasyon düşmedikçe yetmeyecek" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özatay yazısında enflasyonla mücadelenin önemine vurgu yaparak "Hangi ekonomik model uygulanıyorsa uygulansın, ‘fiyat istikrarı’nı küçümsemeye gelmez. Yoksa bir bakarsınız yeni yıl için yüksek bir asgari ücret belirleseniz de birkaç ay sonra zaten bir yıl öncesinin alım gücüne düşmüş o ücret. Ki o bir yıl önceki alım gücü de zaten çok muhtemelen ondan önceki yılın altına inmiştir." dedi.

Özatay Yetkinteport'taki yazısında asgari ücretlilerin tüketim sepetindeki artış ve yüzde 11'lik büyümeden refah payı dikkate alındığında asgari ücretin en az 4 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

Özatay ayrıca sadece asgari ücretlilerin değil, tüm ücretli çalışanların milli gelirden aldığı payın son dönemlerde azaldığına dikkat çekti.

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