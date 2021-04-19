Ekonomist Erkin Şahinöz'den 'kripto para' uyarısı: Balinalar için karides olursunuz

Kripto para birimlerinde dün yaşanan yüzde 10 ila yüzde 25 arasındaki sert düşüşün ardından Eski FED Ekonomisti ve ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, "Lütfen tasarrufunuzun 'giderse gitsin' diyebileceğiniz kısmı ile olun sadece bu dünyada. Al sat için uygun değil burası. Balinalar için karides olursunuz" uyarısında bulundu.
Bitcoin ve Ethereum pazar günü yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, Litecoin ve Ripple yüzde 15'ten fazla geriledi. Dogecoin'de ise düşüş dünden bu yana yüzde 25'i geçti. Altcoinlerde ise XRP (Ripple) yüzde 17 düşüş kaydederek 1.32 dolara gerilerken, Litecoin yüzde 17.53 düşüşle 262 dolar civarında işlem gördü.