Ekonomist Erkin Şahinöz'den 'kripto para' uyarısı: Balinalar için karides olursunuz

Eski FED Ekonomisti ve ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, kripto paralardaki sert dalgalanmaya ilişkin sosyal medya hesabından "Lütfen tasarrufunuzun 'giderse gitsin' diyebileceğiniz kısmı ile olun sadece bu dünyada. Al sat için uygun değil burası. Balinalar için karides olursunuz. Hikâyesi ve güvenliği çok yüksek projeler bulursanız alın ve yatın. 5 sene unutun. Ve şifrenizi yedekleyin" uyarısında bulundu.

Şahinöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabahki sert satış bir sonraki Bitcoin’i ya da Ether’i bulduğunu sananlara, aldığı her şeyden x1000 performans geleceğini umanlara ders olmuştur sanırım. Bir de kaldıraç kullananlar var. Burası kolay değil, Bitcoin bugüne 12 yılda geldi. Vurula kırıla. Dikkat edin.

‘Mühür kimdeyse Süleyman odur’ der eskiler. Blokzincir işi mührün el değiştirmesi işidir. Mühür güçtür. Dolayısıyla devletler savaşacak blokzincirle. Bu biliniyor olmalı. Her yerde vergi gündeme gelecek, dahası da olacak. 2021 kamu ile blokzincirin dövüşe dövüşe uyumlanma yılı!"

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