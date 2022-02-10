Ekonomist Atilla Yeşilada: Sorun Erdoğan'ın bir gecede politika setini değiştirebilecek olması; bu Nebati ve Kavcıoğlu'nun kontrolünde değil

Ekonomist Atilla Yeşilada, katıldığı "Mesele Ekonomi" adlı Youtube kanalında katıldığı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra temaslarını ve döviz kuruna ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Yeşilada, Nebati'nin Londra'da yatırımcılara "politika seti"ni anlatmasına ilişkin olarak “Her şeyden önce sorun politika seti değil. Sorun, Cumhurbaşkanı’nın iradesiyle o politika setinin bir gecede baştan aşağı değişebilecek olması. Bu Nebati ve Kavcıoğlu’nun da kontrolünde değil. Mesele oradan kaynaklanıyor. Şahsi itibari sağlamışsanız insanlar size daha çok güveniyorlar… Sizi yönlendiren bu itibarı bozacak hareketler yaptığı sürece gitmemek fayda var” dedi.

"Dövizi baskıladıklarını inkar ederek ellerine ne geçiyor akıl çerçevesine oturtmanın imkanı yok"

Atilla Yeşilada, dolar kurunun Merkez Bankası'nca baskılandığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Tutuyor işte. 3,4,5 ay tutar. Ben biraz daha resmi yapmalarını dilerdim. Hala iddia ediyorum yani şu anda Merkez Bankası her sabah bankaların bankaların katılabileceği bir halde en düşük fiyatla ya da en yüksek fiyatla 500 milyon dolar ya da euro satsa bu iş çok daha meşru olurdu. Bunu yapmak hakkı da var. Neden yapmıyor hiçbir fikrim yok. Bu da bana garip geliyor. Böyle yaptığınızı herkes biliyor. Niye resmi yollarla yapmıyorsunuz. Resmi yollarla yaptığınızda dövizden TL’ye dönme konusunda tereddüt yaşayan vatandaşı da ikna edersiniz. Merkez Bankası politikayı açıkça destekliyor diye. Şu anda inkar ederek ellerine ne geçiyor akıl çerçevesine oturtmanın imkanı yok. Ben onları söylediğimde henüz müdahale başlamamıştı. Bu 20 Aralık’ta dahil. Aralık sonuna kadar çok acayip döviz harcadılar. Cephaneleri baya azaldı. Şimdi bir de BOTAŞ belası çıktı başlarına. Benim kanaatime göre, BOTAŞ çok daha uzun süre dövizi Merkez Bankası’ndan almak zorunda olacak. Mühim olan Merkez Bankası’nın dövizleri azalıyor.”