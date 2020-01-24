Ekonomist Atilla Yeşilada'dan YHT zammı yorumu: Arap atı alsam daha ucuz

Ekonomist Atilla Yeşilada, Yüksek Hızlı Tren için yapılan zamları sosyal medya hesabından ironik bir mesajla eleştirdi.

Yeşilada, Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Zamsız gün geçmiyor! İstikrar diye ben buna derim işte. Nefes aldırmıyorlar yeminle… Yüksek hızla tünele girdik. Ucu fena bir yere çıkıyor 40 defa söyledik!" paylaşımını alıntılayıp "Arap atı alsam daha ucuz" yorumunu yaptı.

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