T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan YHT zammı yorumu: Arap atı alsam daha ucuz

24 Ocak 2020 09:19

Ekonomist Atilla Yeşilada, Yüksek Hızlı Tren için yapılan zamları sosyal medya hesabından ironik bir mesajla eleştirdi. 

Yeşilada, Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Zamsız gün geçmiyor! İstikrar diye ben buna derim işte. Nefes aldırmıyorlar yeminle… Yüksek hızla tünele girdik. Ucu fena bir yere çıkıyor 40 defa söyledik!" paylaşımını alıntılayıp "Arap atı alsam daha ucuz" yorumunu yaptı. 

Ne olmuştu?

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) aylık abonman ücretlerinde yüksek oranlarda zam yaptı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan TCDD, uygulamanın 'zam değil, indirim oranlarında değişiklik' olduğunu belirtti. 

TCDD, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde 30 günlük abonman bilet ücretlerine yüksek oranlarda zam yaptı. Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya arası abonman ücretleri oranda zamlandı.

Zamla birlikte indirimler de kaldırıldı

TCDD tarafından abonman biletlere yapılan zamma göre fiyatlar şu şekilde oldu:

  • Ankara-Polatlı 220 TL'den 877 TL'ye çıktı.
  • Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL'den bin 687'ye çıktı.
  • Polatlı-Eskişehir 352'den bin 260 TL'ye çıktı.
  • Ankara-İstanbul 2 bin 100 TL'den 3 bin 847 TL'ye çıktı.

ETİKETLER

Sözcü yazarıMurat MuratoğluekonomistAtilla YeşiladaYHTArap atızam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24