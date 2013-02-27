İşte Ekonomist'ten Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı!

Ekonomist dergisi 'Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı' listesini yeniledi. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illeri kapsayan listede son dönemlerdeki yatırımlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliğiyle sivrilen isimler listede kendine yer buldu.
Anadolu'nun en etkin iş adamı sıralamasının zirvesinde 2012 cirosu 4,3 milyar TL olan Gaziantepli iş adamı Abdülkadir Konukoğlu var. İkinci sırada ise Kayseri'den Mustafa Boydak var. Son dönemde yurt dışı yatırımlarına da ağırlık veren şirketin 2012 cirosu 5.6 milyar TL ve şirketin toplam çalışan sayısı 13 bin..
Listenin üçüncü sırasında Bursa merkezli şirketiyle TÜSİAD'ın yeni başkanı Muharrem Yılmaz var. 4 bin kişinin istahdam edildiği Sütaş 2012 yılında 1.4 milyar TL ciroya ulaştı.
Listede 2 kadın var
Ekonomist'in hazırladığı Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı listesinde sadece 2 kadın yer aldı. Listenin 20. sırasında yer alan Perihan İnci Manisa merkezli İnci Holding'in patroniçesi. İnci Holding, 2012 yılında 960 milyon TL'lik ciro elde ederken 2 bin 400 kişiyi bünyesinde istihdam ediyor.
Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı:
Abdülkadir Konukoğlu Şirketi: Sanko Holding İli: Gaziantep
Mustafa Boydak Şirketi: Boydak Holding İli: Kayseri
Muharrem Yılmaz Şirketi: Sütaş İli: Bursa
Rona Yırcalı Şirketi: Yırcalı Grubu İli: Balıkesir
Müjdat Keçeci Şirketi: Er-Bakır İli: Denizli
Nafi Güral Şirketi: Güral Grubu İli: Kütahya
Fuat Tosyalı Şirketi: Tosyalı Holding İli:
Recep Konuk Şirketi: Konya Şeker İli: Konya
Orhan Kılıç Şirketi: Kılıç Holding İli: Muğla
Cemalettin Sarar Şirketi: Sarar Grubu İli: Eskişehir
Muharrem Kayhan Şirketi: Söktaş Grubu İli: Aydın
Tahir Büyükhelvacıgil Şirketi: Zade İli: Konya
Firuzhan Kanatlı Şirketi: Eti İli: Eskişehir
İbrahim Orhan Şirketi: Orhan Holding İli: Bursa
Adil Konukoğlu Şirketi: Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı İli: Gaziantep
İbrahim Erdemoğlu Şirketi: Merinos İli: Gaziantep
Ahmet Akbalık Şirketi: Özak Global Holding İli: Malatya
Cahit Nakiboğlu Şirketi: Naksan Holding İli: Gaziantep
Perihan İnci Şirketi: İnci Holding İli: Manisa
Celal Sönmez Şirketi: Sönmez Holding İli: Bursa
Mahmut Arslan Şirketi: Arbel Grubu İli: Mersin
Keskin Keskinoğlu Şirketi: Keskinoğlu Şirketler Grubu İli: Manisa
Ömer Görener Şirketi: Banvit İli: Balıkesir
Ali Rıza Diren Şirketi: Dimes İli: Tokat
Necati Kurmel Şirketi: Saray Halı İli: Kayseri
Kenan Oltan Şirketi: Oltan Fındık İli: Trabzon
Hanefi Öksüz Şirketi: Kipaş Holding İli: Kahramanmaraş
Mustafa Topçuoğlu Şirketi: Gülsan Holding İli: Gaziantep
Hüseyin Özdilek Şirketi: Özdilek İli: Bursa
Alparslan Karakan Şirketi: Doğuş Çay İli: Rize
Savaş Özaydemir Şirketi: Endel Şirketler Grubu İli: Eskişehir
Lütfü Yücelik Şirketi: Aşkale Çimento İli: Erzurum
Erdem Çenesiz Şirketi: Ece Şirketler Grubu İli: Çorum
Fehmi Yıldız Şirketi: Yıldız Entegre İli: Kocaeli
Esin Güral Argat Şirketi: Güral Grubu İli: Kütahya
Şahin Türkaslan Şirketi: Kroman Çelik İli: Kocaeli
Osman Yıldırım Şirketi: Yıltaş Grup İli: Sivas
Sami Özdağ Şirketi: Saray Holding İli: Karaman
Ahmet Tiryakioğlu Şirketi: Tiryakioğlu Holding İli: Gaziantep
Mert Oruç Şirketi: Oruçoğlu İli: Afyon
Kemal Güneş Şirketi: Günkar İli: Adıyaman
Ahmet Kahraman Şirketi: Gentaş Grup İli: Bolu
Oktay Mersin Şirketi: Sadık Grup İli: Denizli
Nuri Çomu Şirketi: Sunar Grup İli: Adana
Mustafa Poyraz Şirketi: Poyraz Fındık İli: Ordu
İsmail Akçura Şirketi: Anemon Hotel İli: Manisa
Mehmet Selim Kara Şirketi: Has Turizm İli: Hatay
Erdoğan Atay Şirketi: Atay Holding İli: Aydın
Şükrü Demirayak Şirketi: Demirayak Grubu İli: Afyon
İlyas Keleş Şirketi: Nursan Şirketler Grubu İli: Hatay