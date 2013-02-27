İşte Ekonomist'ten Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı!

Ekonomist dergisi 'Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı' listesini yeniledi. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illeri kapsayan listede son dönemlerdeki yatırımlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliğiyle sivrilen isimler listede kendine yer buldu.

Anadolu'nun en etkin iş adamı sıralamasının zirvesinde 2012 cirosu 4,3 milyar TL olan Gaziantepli iş adamı Abdülkadir Konukoğlu var. İkinci sırada ise Kayseri'den Mustafa Boydak var. Son dönemde yurt dışı yatırımlarına da ağırlık veren şirketin 2012 cirosu 5.6 milyar TL ve şirketin toplam çalışan sayısı 13 bin..

Listenin üçüncü sırasında Bursa merkezli şirketiyle TÜSİAD'ın yeni başkanı Muharrem Yılmaz var. 4 bin kişinin istahdam edildiği Sütaş 2012 yılında 1.4 milyar TL ciroya ulaştı.

Listede 2 kadın var

Ekonomist'in hazırladığı Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı listesinde sadece 2 kadın yer aldı. Listenin 20. sırasında yer alan Perihan İnci Manisa merkezli İnci Holding'in patroniçesi. İnci Holding, 2012 yılında 960 milyon TL'lik ciro elde ederken 2 bin 400 kişiyi bünyesinde istihdam ediyor.

Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı:

Abdülkadir Konukoğlu Şirketi: Sanko Holding İli: Gaziantep

Mustafa Boydak Şirketi: Boydak Holding İli: Kayseri

Muharrem Yılmaz Şirketi: Sütaş İli: Bursa

Rona Yırcalı Şirketi: Yırcalı Grubu İli: Balıkesir

Müjdat Keçeci Şirketi: Er-Bakır İli: Denizli

Nafi Güral Şirketi: Güral Grubu İli: Kütahya

Fuat Tosyalı Şirketi: Tosyalı Holding İli:

Recep Konuk Şirketi: Konya Şeker İli: Konya

Orhan Kılıç Şirketi: Kılıç Holding İli: Muğla

Cemalettin Sarar Şirketi: Sarar Grubu İli: Eskişehir

Muharrem Kayhan Şirketi: Söktaş Grubu İli: Aydın

Tahir Büyükhelvacıgil Şirketi: Zade İli: Konya

Firuzhan Kanatlı Şirketi: Eti İli: Eskişehir

İbrahim Orhan Şirketi: Orhan Holding İli: Bursa

Adil Konukoğlu Şirketi: Gaziantep Sanayi Odası Başkanlığı İli: Gaziantep

İbrahim Erdemoğlu Şirketi: Merinos İli: Gaziantep

Ahmet Akbalık Şirketi: Özak Global Holding İli: Malatya

Cahit Nakiboğlu Şirketi: Naksan Holding İli: Gaziantep

Perihan İnci Şirketi: İnci Holding İli: Manisa

Celal Sönmez Şirketi: Sönmez Holding İli: Bursa

Mahmut Arslan Şirketi: Arbel Grubu İli: Mersin

Keskin Keskinoğlu Şirketi: Keskinoğlu Şirketler Grubu İli: Manisa

Ömer Görener Şirketi: Banvit İli: Balıkesir

Ali Rıza Diren Şirketi: Dimes İli: Tokat

Necati Kurmel Şirketi: Saray Halı İli: Kayseri

Kenan Oltan Şirketi: Oltan Fındık İli: Trabzon

Hanefi Öksüz Şirketi: Kipaş Holding İli: Kahramanmaraş

Mustafa Topçuoğlu Şirketi: Gülsan Holding İli: Gaziantep

Hüseyin Özdilek Şirketi: Özdilek İli: Bursa

Alparslan Karakan Şirketi: Doğuş Çay İli: Rize

Savaş Özaydemir Şirketi: Endel Şirketler Grubu İli: Eskişehir

Lütfü Yücelik Şirketi: Aşkale Çimento İli: Erzurum

Erdem Çenesiz Şirketi: Ece Şirketler Grubu İli: Çorum

Fehmi Yıldız Şirketi: Yıldız Entegre İli: Kocaeli

Esin Güral Argat Şirketi: Güral Grubu İli: Kütahya

Şahin Türkaslan Şirketi: Kroman Çelik İli: Kocaeli

Osman Yıldırım Şirketi: Yıltaş Grup İli: Sivas

Sami Özdağ Şirketi: Saray Holding İli: Karaman

Ahmet Tiryakioğlu Şirketi: Tiryakioğlu Holding İli: Gaziantep

Mert Oruç Şirketi: Oruçoğlu İli: Afyon

Kemal Güneş Şirketi: Günkar İli: Adıyaman

Ahmet Kahraman Şirketi: Gentaş Grup İli: Bolu

Oktay Mersin Şirketi: Sadık Grup İli: Denizli

Nuri Çomu Şirketi: Sunar Grup İli: Adana

Mustafa Poyraz Şirketi: Poyraz Fındık İli: Ordu

İsmail Akçura Şirketi: Anemon Hotel İli: Manisa

Mehmet Selim Kara Şirketi: Has Turizm İli: Hatay

Erdoğan Atay Şirketi: Atay Holding İli: Aydın

Şükrü Demirayak Şirketi: Demirayak Grubu İli: Afyon

İlyas Keleş Şirketi: Nursan Şirketler Grubu İli: Hatay