Ekonominin gündemi IMF ve Swap; Üçer: Tek çözüm IMF

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin Koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik sorunlarla baş edebilmek için uluslararası kaynağa ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken ekonomistler, bunun IMF desteği veya FED'in (Amerikan Merkez Bankası) bazı ülkelere sağladığı Swap (Para takası) hattı olabileceğini dile getiriyor.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın Perşembe günü "Türkiye dahil tüm ülkelerle yapıcı temas içinde olduklarını" söylemesi de Uluslararası Para Fonu'nun 1 trilyon dolarlık Koronavirüs paketine başvuru tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Danışmanlık şirketi Global Source Partners’ten Murat Üçer, Ankara’nın ödemeler dengesi krizine yol açmadan ekonomiyi kurtarmanın yolunu bulması gerektiğini belirterek, “Bunu kendi başına yapması çok zor, normatif olarak konuşacak olursak tek pratik çözüm bir IMF programı” görüşünü dile getirdi.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg önceki gün Ankara’daki kaynaklarına dayanarak Türkiye’nin IMF’ye henüz başvuruda bulunmadığını belirtmişti. Bloomberg’in kaynakları, ekonomi yönetiminin IMF’ye ihtiyacın olmadığı görüşünde olduğunu, bununla birlikte kuruluşla bir anlaşmanın yapılabilecek bir dönemden geçildiğini belirttiklerini de vurgulamıştı.

Amerika'nın Swap hattı da gündemde

Öte yandan Koronavirüs'e karşı küresel ölçekte devreye sokulan Amerikan Merkez Bankası'nın Swap hattına ise Türkiye henüz dahil edilmedi. Türkiye'nin Swap hattına Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da dahil edilmesi için Amerika'ya başvurduğu ancak henüz olumlu yanıt alamadığı da dile getirilen iddialar arasında.



Türk şirketlerinin önümüzdeki bir yıl içinde 170 milyar dolarlık döviz borcu ödeme yükümlülüğüyle yüz yüze olduğuna da dikkat çeken Bloomberg, Amerikan Merkez Bankası’nın Swap hattı olmadan Ankara’nın ekonomiyi koruyacak yeterli kalkana sahip bulunmadığını öne sürdü.



Uluslararası yatırım kuruluşu BlueBay Asset Managment yöneticisi Timothy Ash da sosyal medyada yaptığı değerlendirmede yatırımcıların Türkiye’nin IMF’ye başvurup başvurmayacağını merak ettiğini belirterek, “Amerikan Merkez Bankası’nın Swap hattından yararlanmak için S400’ler gibi büyük jeopolitik tavizler vermesi gerekiyor. Ama rezervler de hızla eriyor” yorumu yaptı.