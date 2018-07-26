Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da para biriminin adı değişiyor, ‘Güçlü Bolivar' gidiyor

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) enflasyonun yüzde 1 milyona yükselmesini beklediğini duyurduğu ve yıllardır ekonomik krizle boğuşan Venezuela’da para biriminin adı değişiyor.

'Güçlü Bolivar' (bolivar fuerte) olan adı 'Egemen Bolivar'a (bolivar soberano) dönüştürülen para biriminden 5 sıfır da atılacak.

TIKLAYIN - Ekonomik krizle boğuşan Venezueala’da para biriminin adı değişiyor, ‘Güçlü Bolivar’ gidiyor

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede kontrolden çıkan enflasyonla mücadale amacıyla para birimi Bolivar'dan 5 sıfır atma kararı aldıklarını duyurdu. Maduroi yaptığı açıklamada para birimi değişikliğinin ülkenin gereksinim duyduğu 'ekonomide büyük devrimci değişimleri' başlatacağını söyledi.

Maduro’nun duyurduğu kararlar ışığında, para biriminin adı da 'Güçlü Bolivar’dan ‘Egemen Bolivar'a dönüştürüldü. Yeni paraların 20 Ağustos itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklandı. En büyük banknot 500, en düşük banknot 2 bolivar olacak.