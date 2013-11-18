Ekonomik kriz yaşam süresini kısalttı

Küresel krizden en çok etkilenen Yunanistan'da yapılan araştırmalara göre, kriz nedeniyle yaşanan ilaç eksikliği ortalama yaşam süresi 78 yıla inmesine neden oldu. Yunanistan İlaç Sektörü İşletmecileri Derneği Başkanı Kostas Fruzis, "AB Dönem Başkanlığını üstlenip de ilaç bulamamamız ayıp olacak" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Yunanistan'daki derin ekonomik kriz yaşam süresini de etkiledi. Sağlık alanına getirilen kısıtlamalar ve ilaç eksikliği nedeniyle ortalama yaşam süresi 78 yıla indi.

Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan'da, tasarruf amacıyla sağlık alanına getirilen kısıtlamaların ve ilaç eksikliğinin ortalama yaşam süresini kısaltarak 78 yıla indirdiği bildirildi.

Yunanistan İlaç Sektörü İşletmecileri Derneği Başkanı Kostas Fruzis, ülkenin alacaklılarının mali yardım karşılığında sağlık alanına sürekli kısıtlamalar getirdiğini belirterek, bunun vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını ve hastaların ilaç tedarikini zorlaştırdığını söyledi.

Fruzis, sağlık alanındaki eksikliklerin ortalama yaşam süresine olan ciddi olumsuz etkinin gün geçtikçe daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, önceki yıllarda 81 yıla ulaşan ortalama yaşam süresinin 78 yıla indiğini belirtti.

Halk Sağlığı Ulusal Okulu'nca yapılan bir araştırmaya göre, Yunanistan'da her üç vatandaştan birinin ilaç alacak parası olmadığı için gördüğü tedavi şeklinde değişiklik yapmak zorunda kaldığı, kronik hastaların yüzde 60'nın sağlık merkezlerine ulaşımda ekonomik zorluklarla karşılaştığının belirlendiğini ifade eden Fruzis, bunun Yunanlılar için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fruzis, Troyka'nın baskıları nedeniyle sağlık alanındaki giderlerin sürekli azaltılmasının gelirleri azalan hastaların ihtiyaç olan ilaçları bulmalarında büyük sıkıntıya neden olduğunu belirterek, "AB Dönem Başkanlığını üstlenip de ilaç bulamamamız ayıp olacak" diye konuştu.