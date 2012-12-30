'Ekonomik kriz umutları da yıktı, Avrupa 2013 için karamsar'

Gallup International'ın ''Küresel Umut ve Umutsuzluk Barometresi'' araştırmasına göre ekonomik krizin vurduğu Avrupa ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerde 2013 yılına ilişkin karamsarlık hakim. Önümüzdeki yılın 2012'ye oranla umut getireceğine inananların oranının en düşük olduğu, karamsarlığın fazlasıyla öne çıktığı ülkeler ağırlıklı olarak AB ülkelerinden oluştu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye halkasını Barem Research'ün gerçekleştirdiği WIN/Gallup International'ın, 5 kıtadan 54 ülkedeki 56 bine yakın kişiyle yaptığı, ''Umut ve Umutsuzluk Barometresi'' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye'de görüşülen kişilerin yüzde 30'u yeni yılda ekonomik refahın, yüzde 43'ü ise zorlukların artacağına inanıyor. Yüzde 25'lik bir kesim ekonomik durumun değişmeyeceğini düşünüyor. Türkiye için geçtiğimiz yıl yüzde -1 olan net ekonomik umut ise bu yıl 12 puan azalarak yüzde -13'e düştü.

'En umutlular Gürcistan ve Azerbaycan'da yaşıyor'



Geçen yıl ekonomik krizin vurduğu Avrupa ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerde de karamsarlık hakim. 2013 yılının, 2012'ye oranla umut getireceğine inananların oranının en düşük olduğu, karamsarlığın fazlasıyla öne çıktığı ülkeler ağırlıklı olarak AB ülkelerinden oluştu.

En karamsar ülke sıralamasında Portekiz ve Fransa başı çekiyor. Bu ülkeleri; Lübnan, Belçika, İspanya, Bosna-Hersek, İrlanda, Almanya, Polonya ve İngiltere izliyor.

Gelişmiş ülkelerdeki karamsarlık sadece krizin patladığı Avrupa ülkeleri ile de sınırlı değil. G-7 olarak adlandırılan en gelişmiş 7 ülkenin tamamında da karamsarların oranı refahın artacağını düşünenlerden daha yüksek.

ABD'de 2013'te ekonomik zorlukların süreceğini düşünenlerin oranı, refah beklentisi içindekilerden yüzde 8 daha fazla. Bu fark; Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya'da çift haneli rakamlara ulaşıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, araştırmanın gerçekleştirildiği 54 ülke içinde en umutlu insanların yaşadığı ülke Gürcistan. Bu ülkeyi Azerbaycan izliyor. Umutlular arasında ilk 10'a giren diğer ülkeler ise Brezilya, Mozambik, Çin, Peru, Hindistan, Suudi Arabistan, Filipinler ve Ekvator oldu.

Olumlu ekonomik beklenti içindeki ülkeler arasında Fas, Kamerun, Vietnam, Kenya ve Afganistan gibi ülkelerin bulunması araştırmanın çarpıcı sonuçları arasında yer alıyor.

Dünyanın yüzde 35'i yeni yılda refahın artacağı beklentisi içindeyken, yüzde 28'i ekonomik zorlukların artacağına inanıyor. Yüzde 29'luk kesim ise ekonomik durumun değişmeyeceğini düşünüyor. Geçen yıl yüzde -2 olan net ekonomik umut puanı bu yıl 9 puan artarak yüzde 7'ye yükseldi.

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da karamsarlık, Çin ve Hindistan'da umut



Açıklamada görüşlerine yer verilen WIN-Gallup International Başkanı Jean-Marc Leger, ekonomik karamsarlığın Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da sürüyor olmasına karşın, Çin ve Hindistan'da umudun yükselmesinin kendilerini biraz rahatlattığını belirtti. Leger, ''Bugün o kadar içiçe bir dünyada yaşıyoruz ki, bir umut esintisi tüm dünyaya umut mesajı yayabilir'' değerlendirmesini yaptı.

Global Umut ve Umutsuzluk Barometresi, 1977'de başlatıldı ve her yıl yürütülüyor. Araştırma kapsamında bu yıl 54 ülkede, 55 bin 817 kişi ile yüz yüze, telefonla veya online görüşme yapıldı. Görüşmeler Eylül - Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye'de ise aralık ayında CATI yöntemiyle bin 28 kişi ile görüşüldü.