Ekonomik kriz tüp bebek uygulamasını azalttı

Ege Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Tavmergen, ekonomik kriz nedeniyle tüp bebekte uygulama sayısının yüzde 40 azaldığını bildirdi.



Prof. Dr. Tavmergen, yaptığı açıklamada, son 3-4 sene içinde hasta arzından daha fazla tüp bebek merkezi açıldığını ve bunun arz talep dengesizliğine neden olduğunu söyledi. Tüp bebek uygulamalarının üç yıl diğer tedavi yöntemlerinde sonuç alamayan 23-39 yaş arasında sigortalılarda geri ödeme kapsamına alındığını belirten Prof. Dr. Tavmergen, ancak iki denemenin SGK tarafından ödendiğini vurguladı.



Prof. Dr. Tavmergen, bu kısıtlamalarla birlikte global krizin tüp bebek uygulamalarında azalmaya neden olduğunu ifade ederek, "Geçen sene yaklaşık 40 bin seviyesinde olan uygulama sayısı, Ekim ayı itibarıyla bariz şekilde düşmeye başladı. Geçen senelere göre uygulama sayısında yüzde 40 azalma var" dedi.



Geri ödeme planlarındaki kısıtlamalar ve global kriz nedeniyle insanların önlerini göremediklerine dikkati çeken Prof. Dr. Tavmergen, bu nedenle kısırlık sorunlarını ötelediklerini kaydetti. Prof. Dr. Tavmergen, "Şu anda gördüğümüz krizden hem yeni gelen hasta sayısı etkilendi, hem de daha sık uygulama yaptırabilecekken kişiler uygulama aralarını açtı" diye konuştu.



Fazla embriyoların dondurulması



Tüp bebek tedavisinde embriyoların üretildiği laboratuvar kalitesinin yüksek seviyede tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tavmergen, fazla embriyoların dondurularak ileriki yıllarda kullanılabileceğini söyledi.



Kaliteli embriyoların saklanması için dondurma programlarının daha fazla geliştirilmesini isteyen Prof. Dr. Tavmergen, "Elimizde fazla kalan embriyoları dondurabilir, aynı çift başka bir çocuk istediğinde çözerek kullanabiliriz.



Ülkemizde 5 sene içinde bu embriyolar çözülüp aynı çifte yerleştirilebiliyor" dedi.



(AA)

