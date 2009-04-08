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Sağlık

Ekonomik kriz taşıyıcı anneliği artırdı

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletine bağlı Anand'da yoksulluk, kadınları taşıyıcı annelik yapmak zorunda bırakıyor.

08 Nisan 2009 03:00

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletine bağlı Anand'da yoksulluk, bazı kadınları bir başka çiftin çocuğunu rahminde taşımak zorunda bırakıyor.

Hindistan'ın en tanınmış taşıyıcı gebelik işlemleriyle uğraşan Nayna Patel'in kliniğine gittikçe daha fazla kadın, taşıyıcı anne olmak için başvuruyor. Bu kadınların arasında öğretmenler, hemşireler de yer alıyor. Bu taşıyıcı annelerin bir kısmı, çocuklarına bu durumu anlatamıyor.

Doktor Patel, taşıyıcı annelik için gelen kadınların genelde ev almak, borçlarını ödemek ya da çocukların eğitimi için bunu yaptığını söylüyor. Bu yöntemle 100'den fazla bebek olduğunu söyleyen Patel, bebeği alan ailelerin yüzde 20'sinin yabancı, yüzde 40'ının ise yurt dışında yaşayan Hintliler olduğunu kaydediyor.

Anand'da taşıyıcı annelik işinin, 5 yıl önce bir büyükannenin İngiliz çift için rahmini kiralamasıyla başladığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Anand ve Doktor Patel'in bir anda ilgi odağı olduğu, yerli ve yabancıların kliniğe akın ettiği aktarılıyor.

Taşıyıcı annelik için bir kadına 4 bin ila 8 bin dolar ödeniyor. Bu da çoğu kişinin günde 2 doların altında gelir elde ettiği bir ülkede oldukça önemli bir para.

(AA)

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