‘Ekonomik kriz Muş’ta niye yaşanıyor anlamıyorum’

Muş ESB Başkanı Demirtürk, “Kriz var deyip normal yaşantısını değiştirenler krizi çıkarıyor” dedi.



Muş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Orhan Demirtürkoğlu, ekonomik krizden Muş'un etkilenmesine anlam veremediğini belirterek, "Muş'ta sanayi kuruluşu yok. Yüzlerce işçi çalıştıran işletmeler yok. İşçi çıkarma yok. Fakat kentte kriz niye var anlam veremiyorum" dedi.



Demirtürkoğlu, Muş'ta ekonomik krizin olmadığını fakat krizi insanların yarattığına dikkati çekerek, kriz olmamasına rağmen ekonomik kriz varmış gibi davranılmasının kent ekonomisine zarar verdiğini söyledi.



Muş ekonomisinin memur maaşlarına endeksli olduğuna işaret eden Demirtürkoğlu, şunları söyledi:



"Muş'ta çok büyük sanayi kuruluşu yok. Yüzlerce işçi çalıştıran işletmeler yok. İşçi çıkarma yok. Muş'un ekonomisi zaten memur maaşına endeksli bir ekonomidir. Bu sebeple krizin ilimizi çok fazla etkilemesi mümkün değil. Ancak insanlar kendileri kriz yaratıyorlar. 'Kriz var' diyerek normal yaşantısının değiştirenler krizi yaratıyorlar.



Mutat ihtiyaçlarını almaktan kaçınanlar kriz yaratıyor. Bir memur aylık taksitini niye ödemediğini sorulduğunda 'kardeşim kriz var' sözlerini sarf ediyor. Sanki kriz var diye devlet memur maaşlarını ödememiş. İşte bu tür davranışlar krizi yaratıyor."

