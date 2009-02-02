Ekonomik kriz metabolik dengeyi bozuyor

ABD'de başlayarak tüm dünya piyasalarını etkisi altına alan ekonomik krizin insan sağlığını da olumsuz etkilediği bildirildi.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölüm Şefi Doç. Dr. Sedat Demir, yaptığı açıklamada, ekonomik kriz gibi insanların günlük hayatlarını, yaşam tarzlarını değiştiren olayların, beden sağlığını etkilediğini söyledi.



Bu tarz ortamlarda insanların çok ciddi psikolojik baskı altında kaldıklarını, hayatlarının bir anda değişmesinin depresyon, içe kapanma veya kendine güveni yitirmeye neden olduğunu ifade eden Demir, psikolojik baskının, bedensel yansımaları da beraberinde getirdiğini, psikolojik durumların, organların çalışmasını, kalp damar ve sindirim sistemi ile metabolik dengeyi bozduğunu kaydetti.



Doç. Dr. Demir, polikliniklere organik yakınmalarla gelen hastaların büyük bölümünde, neredeyse yüzde 60-70'inde, altta yatan psikolojik bir etken olduğuna işaret ederek, "Bu psikosomatik hastalıklar dediğimiz grup. Psikolojik problemlerin, somatik yani bedensel yansımaları oluyor. Sonuç olarak, kriz ortamlarının getirdiği psikolojik baskı, beden sağlığını bozuyor diyebiliriz" dedi.



Yeme ve içme alışkanlıkları bozuluyor



Psikolojik baskı bunları yaparken, insanın normal fizyolojisini, kan şekeri ve metabolik dengeyi, tansiyon, nabız gibi birçok bedensel faaliyetin yürütülmesini sağlayan "Otonomik sinir sistemi"nde etkilendiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:



"Yeme, içme alışkanlıkları bozuluyor, bunların getirdiği bedensel yansımalar oluyor. Kalp damar sistemi ilk etkilenen yer oluyor. Tansiyon yükselmesi gibi durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Yine ağır stres, koroner damarlarda spazma neden olup, ani kalp krizleri ile ağır ritim bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca stres ve ekonomik krizin getirdiği yaşam şekli değişikliklerinin, bağışıklık sisteminin etkilendiğini biliyoruz.

Ekonomik kriz birçok insanı işsiz bıraktı. Böyle durumlarda insanlar çareyi içki ve sigarada buluyor. Sigara ve içki tüketimimin artığı biliniyor. Bu da ileride başka sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ekonomik krizin cinsel sağlığı da etkilediği biliniyor."



Parayla ilgili meslekler, yüksek risk altında



Doç. Dr. Sedat Demir, özellikle parayla ilgilenen muhasebeciler, bankacılar, borsacıların yüksek risk altında olduklarına dikkati çekerek, krizin sağlığa etkilerini en aza indirmek için, şu önerilerde bulundu:



"Çevrelerinde mutlaka dostları, dertlerini paylaşabilecekleri, konuşabilecekleri insanlar olmalı. Yalnız kalmamaları, iş dışında kendilerine daha fazla zaman ayırmaları, spor yapmaları, doğada zaman geçirmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca gerekirse psikolojik destek de alınmalıdır."



(AA)

