T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ekonomik kriz, Eurovision'a katılımı engelledi

İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşecek olan Eurovision şarkı yarışmasına, katılmayacağını duyuran Polonya'nın ardından Portekiz de yarışmadan çekildiğini duyurdu

25 Kasım 2012 13:10

Bu yıl İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşecek olan Eurovision şarkı yarışmasına, Portekiz ve Polonya ekonomik kriz nedeniyle çekildiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Polonya'nın verdiği karardan sonra Portekiz de Eurovision şarkı yarışmasına bu yıl katılmayacağını bildirdi.

Portekiz bu kararıyla son 48 yılda 3’üncü kez yarışma fırsatını kaçırdı. Portekiz’in bu zamana kadar sadece 9 yarışmacısı, Eurovision’ı ilk 10’da bitirmiş, en iyi derecesini 1996’da 6’ıncı olarak almıştı.

2012 yazında Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Ukrayna ile birlikte düzenleyen Polonya ise ekonomik sıkıntılardan dolayı yarışmadan çekildi.

Son iki yıldır yarışmaya katılmayan Polonya, en iyi derecesini 2’inci olduğu 1994 yılında almıştı.

ETİKETLER

eurovisionekonomik krizpolonyaportekizukraynaavrupa futbol şampiyonası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24