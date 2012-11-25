Ekonomik kriz, Eurovision'a katılımı engelledi

Bu yıl İsveç’in Malmö kentinde gerçekleşecek olan Eurovision şarkı yarışmasına, Portekiz ve Polonya ekonomik kriz nedeniyle çekildiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Polonya'nın verdiği karardan sonra Portekiz de Eurovision şarkı yarışmasına bu yıl katılmayacağını bildirdi.

Portekiz bu kararıyla son 48 yılda 3’üncü kez yarışma fırsatını kaçırdı. Portekiz’in bu zamana kadar sadece 9 yarışmacısı, Eurovision’ı ilk 10’da bitirmiş, en iyi derecesini 1996’da 6’ıncı olarak almıştı.

2012 yazında Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Ukrayna ile birlikte düzenleyen Polonya ise ekonomik sıkıntılardan dolayı yarışmadan çekildi.

Son iki yıldır yarışmaya katılmayan Polonya, en iyi derecesini 2’inci olduğu 1994 yılında almıştı.