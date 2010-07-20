-EKONOMİK KRİZ BANKALARA GÜVENİ AZALTTI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Kriz sonrası genel olarak bankalara ve finans kuruluşlarına güven azalırken, yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de yüzde 56'lık kesim kriz öncesine göre bankalara ve finans kuruluşlarına daha az güven duyuyor. Araştırma şirketi Synovate, Türkiye'de ve dünyada kriz sonrası bankacılık sektörüyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, her ülkeden 1.000 bireysel bankacılık müşterisiyle olmak üzere Rusya, Polonya, Ukrayna, Slovakya, Macaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 13 ülkede yapıldı. Küresel mali kriz insanların bankalar ve genel olarak bankacılık sektörüne güvenini sarstığı bir ortamda, Synovate'in yaptığı araştırmaya göre diğer bölgelere oranla Orta/Doğu Avrupa ve Ortadoğu'daki müşteriler finans kuruluşlarına daha güçlü bir sadakat göstermeye devam ediyor. Türkiye'de ise her 3 bireysel bankacılık müşterisinden 2'si, finansal krize batılı bankaların/finansal kurumların ''hırsının'', gelişmiş ülkelerdeki düzenleme eksikliğinin ve hükümetlerin bankacılık sektörünü gerektiği gibi takip etmemesinin neden olduğunu düşünüyor. Hedef kitlenin yüzde 70'den fazlası, küresel ekonomik krizin yerel bankacılık sektörünü etkilediği ve etkilemeye devam edeceği düşüncesini taşıyor. -KRİZ SONRASINDA GÜVEN AZALDI- Kriz sonrası genel olarak bankalara ve finans kuruluşlarına güven azalırken, araştırmanın gerçekleştirildiği 13 pazarın 8'inde müşteriler kriz öncesine göre bankalara ve finans kuruluşlarına daha az güven duyuyor. Bu konuda Ukraynalılar yüzde 70, Yunanlılar yüzde 69 ile ilk sıralarda yer alırken, Türkiye'de kriz öncesine göre bankalara ve finans kuruluşlarına daha az güven duyanların oranı yüzde 56. Bu oran ile Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Macaristan'dan sonra 4. sırada geliyor. Araştırmaya göre, söz konusu piyasaların çoğunda müşteriler uluslararası ve yerel bankalara çok iyi gözle bakmıyor. Uluslararası bankalara güvenin en düşük olduğu ülkeler Macaristan ve Yunanistan olurken, bu ülkeleri Türkiye ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Türkiye ve Çek Cumhuriyetinde araştırmaya katılanların yüzde 24'ü olumlu görüş belirtiyor. -''MÜŞTERİ SADAKATİ OLDUKÇA YÜKSEK''- Yerel bankalarla ilgili en kötü düşünceye sahip ülkeler ise Romanya ve Ukrayna olurken, bu ülkelerde sırasıyla olumlu görüş oranları yüzde 18 ve yüzde 24 seviyesinde bulunuyor. Diğer taraftan Yunanlılar da yerel finans kuruluşları konusunda çok da olumlu düşüncelere sahip değiller. Yunanistan'dakilerin sadece yüzde 25'i yerel finans kuruluşları hakkında olumlu düşünüyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de bireysel bankacılık müşterileri arasında yerel bankalara güven duyanların oranı, uluslararası bankalara güven duyanların oranından 11 puan daha fazla iken, uluslararası ve yerel bankalar için en iyi sonuçların Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da görüldüğü dikkat çekiyor. Birçok ülkede oldukça düşük güven oranlarına karşın, Synovate'in bulgularına göre bankacılık sektöründe genel olarak müşteri sadakati oldukça yüksek düzeyde. -''TUTKUYLA BAĞLI'' OLANLAR...- Araştırmanın yapıldığı tüm piyasalarda 5 banka müşterisinden 1'inin bankasıyla zayıf ilişkileri mevcutken, bankalarına ''tutkuyla bağlı'' denebilecek müşterilerin oranı Suudi Arabistan'da yüzde 59, Birleşik Arap Emirliklerinde yüzde 58 ve Rusya'da yüzde 54 seviyesinde. Türkiye, yüzde 36 oranı ile Macaristan ve Romanya ile birlikte 4. sırada yer alıyor. Slovak Cumhuriyeti, yüzde 18 oranıyla bankalarına ''tutkuyla bağlı'' olan müşteriler konusunda en düşük yüzdeye sahip ülke oldu. -TÜRKLER'İN YÜZDE 34'Ü MALİ KONULARDA AİLE ÜYELERİNE DANIŞIYOR- Türkiye'deki banka müşterilerinin yüzde 34'ü mali konularda aile üyelerine danışırken, yüzde 34'lük bir başka kesim ise hiç kimseye danışmamayı yeğliyor. Türkler'in yüzde 10'u arkadaşlarından yardım alırken, yüzde 11'i banka ya da mali kuruluşlardan danışmanlık almayı tercih ediyor.