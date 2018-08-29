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Ekonomi

Ekonomik güvende sert gerileme

'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıklandı

29 Ağustos 2018 13:07

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında azalarak 92,2 değerinden 83,9 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin 'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında azalarak 92,2 değerinden 83,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ayrıntılar gelecek.

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