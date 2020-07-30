Ekonomik güven endeksi temmuz ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Pandemiyle birlikte nisan ayında tarihi seviyeleri gördükten sonra hızla toparlanana ekonomik güven endeksi, haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında artışını sürdürdü ve yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Böylece salgın öncesi mart ayındaki 91 puana bir adım daha yaklaşmış oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan güven endeksi yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" diyen Bakan Albayrak, şu tabloyu paylaştı: