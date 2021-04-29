Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 5 geriledi

Ekonomik Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 5 gerileyerek 93,9 seviyesine düştü.

Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Ekonomik Güven Endeksi'ndeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya oranla Nisan'da yüzde 7,5 azalarak 80,2 oranına düşerken, reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında düşerek 107,4 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 2,0 oranında azalarak 103,3 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 oranında azalarak 103,1 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı.





