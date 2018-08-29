Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta yüzde 9.0 düştü

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9.0 azalarak 92.2 değerinden 83.9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ağustos ayında;

- tüketici güven endeksi 68.3 değerine,

- reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96.3 değerine,

- hizmet sektörü güven endeksi 88 değerine,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi 93.4 değerine,

- inşaat sektörü güven endeksi 68.8 değerine geriledi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik)

