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Ekonomi

Ekonomik durgunluk göçü tersine çevirdi

Kırsal kesimlerden iş umuduyla büyük şehirlere göç eden aileler, işten çıkarmalar nedeniyle tekrar köylerine geri dönüyor.

28 Aralık 2008 02:00

Kırsal kesimlerden iş umuduyla İstanbul gibi büyük şehirlere göç eden aileler, işten çıkarmalar nedeniyle tekrar köylerine geri dönüyor.

Yıllardır iş bulma amacıyla köyden kente olan önlenemeyen göç, dünyayı sarsan ekonomik durgunluk nedeniyle tersine döndü. Özellikle büyük şehirlerde başlayan işten çıkarmalar, mağduriyete yol açınca aileler baba ocağına, memleketlerine geri dönmeye başladı.

İstanbul'da işsiz ve gelirsiz kalan aileler, belediyelerin tahsis ettiği ücretsiz kamyonlarla eşyalarını memleketlerine, köylerine götürüyor. Büyük umutlarla yapılan göç nedeniyle köylerde terk edilen, kapılarına kilit vurulan evlerin bacaları yeniden tütüyor.

Türkiye'de dışarıya en fazla göç veren kentlerden biri olan Aksaray'ın Gülağaç ilçesi, şimdi ise kentten köye göçü anlatan en net örneklerin başında geliyor. İstanbul'da hurdacılık sektöründe ve Trakya'da bazı fabrikalarda çalışırken işten çıkarılan yaklaşık 60 aile ilçeye bağlı belde ve köylerdeki evlerine dönüş yaptı. Son bir ayda gerçekleşen bu dönüşe son günlerde Nevşehir'de çilek tarlalarında çalışırken işsiz kalan aileler de eklenmeye başladı.

Bu ailelerin işsiz kalması, kendi üzerlerinden sağlık güvencesi sağlanan anne ve babalarını da olumsuz etkiledi. Aileler ile anne ve babaları Gülağaç Kaymakamlığına başvurarak yardım talep ediyor.

Yetkililer, özellikle yeşil karta başvuruların arttığını belirterek, "İşleri ile birlikte sağlık güvencelerini de kaybetmeleri bazı mağduriyetlere yol açıyor. Bu yüzden Sosyal Dayanışma Vakfı'ndan yeşil kart talep ediyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerini geri çevirmiyoruz" dedi.

İlçe genelinde yeşil kart ile yardım yapılan kişi sayısının normalde fazla olduğunu dile getiren yetkililer, "İlçe Kaymakamlığınca zor durumda olan vatandaşların mağdur edilmelerini önlemek için haftada bir kez yapılan yeşil kart ve vakıf toplantıları haftada iki kez yapılmaya başlandı. Göç tersine dönünce ihtiyaç sahibi aile sayısı arttı. İlçemiz ekonomik durgunluktan bu şekilde olumsuz etkilendi" diye konuştu.

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