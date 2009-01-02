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Ekonomi

Ekonomik çalkantı amazon’u pek etkilemedi

İnternetin en ünlü alışveriş sitelerinden amazon.com, küresel ekonomik krizin satışlarına etkisinin çok az olduğunu açıkladı.

02 Ocak 2009 02:00

İnternetin en ünlü alışveriş sitelerinden amazon.com, küresel ekonomik krizin satışlarına etkisinin çok az olduğunu açıkladı.

Kasım ve Aralık ayı satışlarında da artış yaşandığına dikkat çeken Amazon.com, bu yılki tatil döneminin şirket tarihindeki en başarılı satış dönemi olduğunu belirtti.

210 ülkeye satış yapan Amazon.com 15 Aralık tarihinde 6 milyondan fazla sipariş aldı. Bu da saniyede 73 siparişe denk geliyor.

En çok satılan mallar arasında ise Samsung’tan Yüksek Çözünülürlüklü Televizyon seti, ipod ve Nintendo Wii video oyunu yer alıyor.

Amazon.com‘un kurucusu Jeff Bezos müşterilerine minnettar olduklarını söyledi.

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