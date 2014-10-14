Ekonomik büyüme tahminlerin altında



Ekonomik daralma nedeniyle Alman hükümeti 2014 yılı için belirlediği ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye çekti. 2015 yılı için de gayri safi yurtiçi hâsıla beklentisi yüzde 1,3 olarak saptandı. 2015 yılı için daha önce belirlenen büyüme hedefi yüzde 2,0 olarak açıklanmıştı.

Ancak Alman ekonomisi, daralmaya rağmen diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi konumda.

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, sonbahar dönemi ekonomik beklenti raporunu açıkladığı Berlin'de tüm olumsuzluklara rağmen Alman iç pazarında talep noktasında gerileme görülmediğini, istihdam alanlarının ise "sağlam" olduğunu belirtti.

Gabriel, Almanya'da 2015 yılında 42,8 milyon çalışanla yeniden rekor bir düzeye ulaşılacağına dair beklentisini dile getirerek, böylece çalışanların aylıklarında da artış olacağını vurguladı.

'Yeni borçlanma olmayacak'

Güncel ekonomik gelişmelerin, 2015 bütçesinde yeni borçlanmaya gidilmemesi yönündeki planları doğrular nitelikte olduğunu ifade eden Gabriel, “Federal Hükümet yeni borçlanmalara gidilmeden bir bütçe hazırlamayı amaçlıyor. Gayri safi yurtiçi hâsılada 2014 yılı için öngörülen yüzde 1,2 ve 2015 yılı için yüzde 1,3'lük büyüme beklentileri bunu gerektiriyor” dedi.

Almanya'daki ekonomik daralma Avrupa'da görülen ekonomik daralmaya bağlanıyor. Ekonomistler İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan ekonomilerinde yaşanan sarsıntıların Almanya'ya da hissedildiğini belirtiyorlar.

Sigmar Gabriel, Almanya'da ekonomik büyüme hızını yeniden artırmak için öncelikle yatırımların desteklenip, çoğaltılmasına ağırlık verileceğini söyledi.

Sonbahar dönemi ekonomik büyüme oranları vergi gelirleri konusunda da ipuçları verdiği için önemseniyor.