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Ekonomi

Ekonomide 'yumuşak iniş' sürdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.9 büyüdü

10 Eylül 2012 13:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ikinci çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılanın cari fiyatlarla yüzde 10,3 artığını açıkladı.

İlk çeyrekte yüzde 3.3 büyüyerek 'yumuşak iniş'e geçen Türkiye ekonomisinde yavaşlama ikinci çeyrekte de devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ikinci üç aylık dönemde ekonomi yüzde 2.9 büyüdü. CNBC-e anketinde büyümenin ortalama yüzde 3.3 olması bekleniyordu.

İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla yüzde 10.3 artışla 349 milyar 630 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte yüzde 3.2 olarak açıklanan büyüme verisi yüzde 3.3'e revize edildi.

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