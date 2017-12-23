"Ekonomide ocakta hava ısınacak, şubat ve mart çok sıcak olacak..."

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 2018'de ekonominin genel görünümünde sorunların artarak devam edeceğini belirterek "Bekleyin bu yılı devirelim, ocakta hava ısınacak, şubat ve mart çok sıcak olacak. Yakaladığını fena yapacak!" ifadesini kullandı.

Gürses'in "2018'de tut yakala, kaçmasın!" başlığıyla yayımlanan (23 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Takvim değiştiğinde, 2018'i gösterdiğinde sorunlarımız mı bitecek? Hayır, artarak devam edecek. Daha çok zorlanacağız. Nedenleri çok uzakta aramaya gerek yok.

Bakın; Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi kalmadı. Belli ki bizden hoşlanmıyor. Araplar bile yan bakıyor! Bakın 2016 yılında darbe girişimi oldu, OHAL ilan edildi, şu oldu, bu oldu. Kötü bir yıldı… Bu yıl nasıl? Sorsan, her şey iyi gidiyor!

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Sonuç? Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalarak 8 milyar 290 milyondolara geriledi.

O zaman ne anladık biz bu iyi gidişten? Yatırım girişi dediğimiz de mevcut yabancı şirketlerin mecburi yatırımları… Öyle Türkiye'ye gelip yeni yatırım yapan yok!

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Hem de Türkiye'nin büyümede dünya rekoru kırdığı iddia edilen bir dönemde oluyor bütün bunlar… Oysa dövizin Türk Lirası karşısında değerlenmesiyle oldukça avantajlılar…

Peki, o zaman neden gelmiyorlar? Bırakın gelmeyi, Türkler bile paralarını götürüyorlar. Cumhurbaşkanı; “Bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum” demedi mi? Kabineyi “tut, yakala, kaçmasın”diye göreve davet etmedi mi! Sonrasında lafı çevirmedi mi?

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Nitekim olmayan hukuk güvenliği, cari açık yüksekliği, kırılgan ekonomisi ile gelmiyor işte yabancı talebi… Nitekim 2013 yılına kadar ilgi çeken Türkiye ekonomisi her geçen yıl daha da kötüleşti, son sıralarda kendine yer edindi.

Zira dünyada ucuz kredi dönemi bitti. Firmalar ya öz sermayeleri ile iş yapacak ya yüksek faize teslim olacak. Kredi alıp işi döndürmeye çalışanlar fena çarpılacak ya da yeniden yapılandıracak. Türkiye'den yeni bir Kredi Garanti Fonu çıkmayacak. Ya sonrasında ne olacak?

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Deyimi yerindeyse Türkiye'nin borcu boyunu aştı. Hazine garantisi verdiğimiz halde Türkiye'nin inşaata dayalı projeleri uzun zamandır yurtdışından kredi bulamıyor. Yerli bankaların da nefesi tükendi. Artık Çin'den istiyorlar krediyi.

Önümüzdeki yıl şirketlere artırdılar vergiyi, nefes alsınlar diye istihdam teşvikleri geri geldi. Niye yaptılar o zaman bu işi?

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Teşvik olmadan bu şirketler ayakta durabilecek mi? Her teşvikin var bir maliyeti… Bu saatten sonra bütçe de dikiş tutmaz. Göreceksiniz yeniden af gündeme gelir en geç bu yaz…

Türkiye politik ve ekonomik olarak tıkandı. Kim mevcut ortamda yatırım yapıp parasını bağlar? Bekleyin bu yılı devirelim, ocakta hava ısınacak, şubat ve mart çok sıcak olacak. Yakaladığını fena yapacak!