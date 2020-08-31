Ekonomide beklentilerin hafif altında daralmanın dolara etkisi sınırlı oldu

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 daralmasının ardından dolar sabahki açılışından geriledi.

TÜİK, piyasalarda beklenen büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 küçülürken, bu yılın birinci çeyreğine göre ise yüzde 11 daraldı.

Beklentiler daralmanın yüzde 11 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Reuters anketinde daralma tahminleri yüzde 7.1 ile yüzde 13.1 arasındaydı.

Dolar yeni haftaya 7.359 TL seviyesinden başlamıştı. Daralmanın beklentilerin hafif altında sonuçlanmasıyla dolar 7.33 TL seviyesine geriledi. Kurdaki düşüş kısa süreli etkili oldu, şu dakikalarda ise 7.34 TL'den işlem görüyor.

Euro güne 8.76 ile başlamıştı, 8.71 TL'ye kadar inen euro öğle saatlerinde ise 8.74 TL seviyesine geldi. Sterlin ise 9.77 TL'den alıcı buluyor.

'Beklenenden biraz daha az bir daralma'

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, büyüme rakamlarıyla ilgili Reuters'a verdiği değerlendirmede "Beklenenden biraz daha az bir daralma. COVID-19 etkisiyle ekonomik faaliyetteki daralmanın, kapanmaların etkisiyle beraber ikinci çeyrekte oluşan bir çift haneye yakın bir daralma. Bu dönemde belirli kalemlerde, yani tüketim harcamaları, hanehalkı nezdinde olsun, devlet harcamaları nezdinde olsun, yatırımlar olsun, bunlar da zaten değişik oranlarda daralmaların olduğunu görüyoruz" dedi.

'Üçüncü çeyreğe bakılacak'

Erkan, normalleşme adımlarının başlatıldığı üçüncü çeyrek verilerinin beklenmesi gerektiğini belirterek, "İkinci çeyrekteki malumun ilanı durumundan sonra üçüncü çeyrekteki toparlanma etkisine bakılacak. Haziran'dan itibaren normalleşme adımları, kısıtlama önlemlerinin gevşetilmesi, işe dönüş ve işletme faaliyetlerinin artması gibi etkileri görüyor olacağız. Talepte bir toparlanma vardı ancak talepteki o toparlanma Ağustos'tan sonra biraz yavaşlayacak. Malum faiz oranlarındaki artış, ki bu da zaten TL hareketinin getirdiği kredilerde bir yavaşlama şeklinde bir yansıması olacaktır" diye konuştu.