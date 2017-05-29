"Ekonomide Babacan-Şimşek ikilisinin sürdürdüğü politika rafa kaldırılacak"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, "iktidarın ekonomide makas değiştirmeye niyetlendiğini" savunarak "Mali disiplini esas alan ekonomik politika yerine büyümeyi, üretimi hedef alan sisteme geçilecekmiş. Babacan- Şimşek ikilisinin sürdürdüğü ekonomi politika rafa kaldırılacak" dedi.

Tezkan, "Bütçe açığı, cari açık falan bakılmaksızın teşviklere abanılacak. Ne pahasına olursa olsun büyümede beşler, altılar seviyesinin yakalanması sağlanacak" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Çifte seçime hazırlık kararları" başlığıyla yayımlanan (29 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gündemde iki önemli başlık varmış..

Birincisi, iktidar partisinin yeni MYK’sı bugün belli olacakmış..

İkincisi, buna bağlı olarak Bakanlar Kurulu yeniden şekillenecekmiş.. Bazı isimler değişecekmiş..

Kulisler bu haberlerle çalkalanıyor..

Önemli mi?

AKP için önemlidir kuşkusuz ama son tahlilde bir partinin iç işi..

Vatandaşın ilgi duyacağı mesele değil..

MYK’ya ha Ali girmiş ha Veli, vatandaşa ne?

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Vatandaşı ilgilendiren iki önemli mesele var.. Pek konuşulmuyor, pek dillendirilmiyor ama eli kulağında..

Aslında birbiriyle bağlantılı ve doğrudan vatandaşın cebini ilgilendiriyor..

Ne mi onlar?

Birincisi, kulislere yansıyan bilgilere göre iktidar ekonomide makas değiştirmeye niyetli..

Mali disiplini esas alan ekonomik politika yerine büyümeyi, üretimi hedef alan sisteme geçilecekmiş!.

Babacan- Şimşek ikilisinin sürdürdüğü ekonomi politika rafa kaldırılacak..

Bütçe açığı, cari açık falan bakılmaksızın teşviklere abanılacak..

Ne pahasına olursa olsun büyümede beşler, altılar seviyesinin yakalanması sağlanacak! ..

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Sürdürülebilir bir durum mu?

Buna ekonomistler cevap versin.. Bence değil.. Planlanan süre için canlılık yakalanabilir, ferahlık sağlanabilir..

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Gelelim ikinci konuya..

Cumhurbaşkanı bakanlardan yol haritası hazırlamalarını istedi.. Ve kamuoyuna altı aylık yol haritası açıklayacağını söyledi..

O yol haritası kemer sıkmayı değil, birtakım vaatler içerecektir.. Darlığı değil bolluğu vaat eder..

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Bu iki gelişmeyi yan yana koyup nasıl yorumlamalıyız?

BİR: Referandum öncesi Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda parti başkanı olmasıyla çift başlılık kalkacak, Türkiye uçacak şeklinde yayınlar yapıldı.. Çıta yükseğe konuldu.. Hiçbir şey değişmezse seçmende hayal kırıklığı yaratır..

İKİ: Yeni sistemin iyi olduğunu göstermenin yolu ekonomideki canlılıktan geçer..

ÜÇ: İktidar silkinme harekâtıyla imaj tazeleme yoluna gitmeyi hedefledi..

DÖRT: İktidar 2018 yılının ilkbaharında önümüze çifte sandık koymaya hazırlanıyor..