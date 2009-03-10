Ekonomi yavaşladı, dış ticaret fazla verdi

Ekonomideki yavaşlama ve ithalattaki düşüşün etkisiyle cari işlemler dengesi Ocak ayında 291 milyon dolar fazla verdi. Ekonomideki yavaşlama ve ithalattaki düşüş, açık yerine fazla verilmesinde etkili oldu.



Krizin etkisiyle ekonomide yaşanan daralma ve ithalatın azalması cari işlemler dengesinde ibreyi açıktan fazlaya döndürdü.



Geçen yılın aynı döneminde 4.1 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl aynı dönemde 291 milyon dolar fazla verdi.



Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi, bir önceki yılın ilk ayına oranla yüzde 98.3 azalarak 78 milyon dolar tutarında açık verdi. Açıktaki azalma krizin etkisiyle ithalatın yavaşlaması nedeniyle oldu.



2008 yılı alt kalemler itibariyle incelendiğinde, altın dahil ithalat harcamaları bir önceki yıla oranla yüzde 43.3 oranında düşerek 9.3 milyar dolar ve ihracat gelirleri yüzde 25.7 oranında azalarak 7.9 milyar dolar oldu.



Doğrudan yatırımlar yüzde 37 azaldı



Yatırım girişinde de azalma görüldü. doğrudan yatırım girişi Ocak'ta yüzde 37.5 azalarak 614 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ocak ayında 242 milyon dolar net sermaye girişi olan portföy yatırımlarında da bu yıl 841 milyon dolarlık çıkış yaşandı.



Rakamları değerlendiren Fortis Ekonomisti Erkin Işık, "Ekonomideki sert daralmayı dikkate alırsak bu tip gelişmeler normal. Bu yıl için cari açık beklentimiz 6.1 milyar dolar. Esas etki ekonomideki yavaşlama ve ithalattaki düşüşten geliyor" dedi.

