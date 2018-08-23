CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisindeki kötü gidişatla ilgili olarak, "Ekonomi Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan" yorumunda bulundu.



CHP Çeşme İlçe Başkanlığı'nda Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Öztrak, yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin borcunu 17 yılda 130 milyar dolardan alıp, 450 milyar dolara kadar getiriyorsanız, borcunuzun bir yıl içinde yarattığınız gelire oranı, yarısından fazlayı geçiyorsa, orada bir sıkıntı başlıyor demektir. Bazıları diyor ki; 'Dövizin borçla ne ilgisi var?' Önümüzdeki 12 ayda geri ödememiz gereken borç miktarı, 180 milyar dolar. Üstüne bir de 55 milyar dolar cari açığımızı koyduğunuzda 235 milyar dolar eder" dedi. Öztrak, şöyle devam etti:

"Birileri diyor ki; 'Katar'dan 15 milyar dolar alacağız'. Eğer dünya piyasalarına ulaşamaz hale geliyorsan, alsan ne olur, almasan ne olur? Her yıl 200 milyarın üzerinde parayı, önümüzdeki 3 yıl boyunca bulmamız gerekiyor. Bu şunu gösteriyor: Bu ekonomi 'dolarkolik' olmuş.

"ABD, neden Meksika'ya; 'Sınıra duvar çekeceğim, parasını da sana ödeteceğim' dediğinde, Meksika Pezosu bu kadar değer kaybetmezken, Türk Lirası bugün bu kadar değer kaybediyor? Bunları kendi kendimize sormamız gerekir. Bu ekonomi, Trump karşısında bu kadar dayanıksızsa, bunun bir tek sorumlusu var; Recep Tayyip Erdoğan."