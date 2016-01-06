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Gazeteci Hanife Şenyüz vefat etti

Hanife Şenyüz, öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek

06 Ocak 2016 21:51

Radikal gazetesinde yıllarca ekonomi muhabirliği yapan Hanife Şenyüz vefat etti. Hanife Şenyüz, yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

1961 yılında Yozgat’da doğan Şenyüz, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Akdeniz Haber Ajansı’nda gazeteciliğe başlayan Hanife Şenyüz, sırasıyla Dünya gazetesi, Ekonomist dergisi, Radikal gazetesi ve Taraf gazetesi'nde ekonomi muhabiri olarak çalıştı. Ekonomi Muhabirleri Derneği üyesi olan Şenyüz 2008 yılında mesleği bırakmıştı.

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