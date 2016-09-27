Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) toplantısında 2017-2018 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin olarak kurumlarca yapılan hazırlıklar görüşüldü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda öncelikle 2016 yılı makroekonomik gelişmeleri ve bütçesi değerlendirildi. Sonrasında ise yeni OVPdönemi için makroekonomik hedef ve büyüklükleriyle alınacak politika tedbirleri tartışıldı. Ayrıca kamu kesimi genel dengesi ve bütçenin temel büyüklüklerinin de görüşüldüğü belirtildi.