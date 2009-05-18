Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında başladı.



Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantıya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz ile ilgili kurumların üst düzey bürokratları katılıyor.



Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de bulunuyor.



EKK'da, bugüne kadar alınan tedbirler çerçevesinde istihdamdaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel ve sektörel öncelikleri esas alan yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin çalışmalar ele alınacak.



Bu arada, gündemdeki konuların görüşülmesinin tamamlanamaması halinde, EKK'nın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından devam etmesi bekleniyor.

