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BBC Türkçe

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Merkez Bankası tedbir alacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, 4 saatlik toplantının ardından Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı

19 Kasım 2016 00:30

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında olağanüstü toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), dört saat süren bir toplantı yaptı.

Çankaya Köşkü'nde toplanan ve son günlerde Türk Lirasında yaşanan hızlı değer kaybını değerlendiren EKK, toplantı sonrası bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piyasalardaki hareketliliğin esas itibariyle küresel kaynaklı olduğu değerlendirilmekle birlikte ülkemize etkilerini sınırlamak amacıyla tüm tedbirler gözden geçirilmiştir.

"Bu çerçevede; T.C. Merkez Bankası, ekonomik gelişmeleri yakından takip etmekte olup fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gereken tedbirleri alacaktır.

"Ekonomimizin direncini artıracak reformlar hızlandırılacaktır. Ayrıca, reel sektörün güçlü biçimde desteklenmesine yönelik adımlara devam edilecektir."

EKK toplantısına Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ katılmıştı.

EKK, 2009 yılında ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla kurulmuştu. EKK'nin sekreteryasını Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yürütüyor.

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