"Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının TL'yi desteklemesi pek muhtemel görünmüyor"

UniCredit stratejisti Kiran Kowshik Çarşamba günü yayınladığı notta, bugün açıklanması beklenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) kararlarının bir çoğunun "Türk lirasını desteklemesinin olası olmadığını" söyledi.

Bloomberg'ün haberine göre, Kowshik, "Gerekli olan, daha yüksek reel faiz oranları ve buna daha sıkı parasal koşullarla ulaşılabilir" yorumunda bulunurken, "Daha sıkı parasal koşullara ancak TCMB'nin ortalama fonlama faizi üzerinde üst limit oluşturan gecelik borç verme faizi oranın daha yüksek olması yoluyla ulaşılabilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara'da saat 15:00'da EKK kararlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Türk lirası bu hafta dolar karşısında yüzde 4 yükseldi.