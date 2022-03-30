Ekonomik güven endeksi martta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre şubatta şubat ayında 98,2 iken, martta yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7'ye geriledi.
Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.