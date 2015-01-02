Ekonomi dünyasından uyarı



Haber dergisi Focus'a konuşan Almanya İşverenler Birliği Başkanı Ingo Kramer, yabancı düşmanı Pegida hareketinin bir ekonomi ülkesi olan Almanya'nın uluslararası imajına zarar verebileceğini söyledi.

Yabancıların protesto edildiği izleniminin Almanya'ya zarar vereceğini belirten Kramer, "İş piyasamızda göçe ihtiyacımız var.

Ancak böylece gelecekte çalışan nüfusun azalması halinde de sosyal sistemimiz işleyebilsin" diye konuştu. Kramer, zor durumdaki mültecilere yardım edilmesinin de ahlaki bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketinin pazartesi günleri Dresden'de düzenlediği yabancı düşmanı gösteriler diğer şehirlere de sıçramıştı.

Noel ve yılbaşı tatilinin ardından Pegida gösterilerinin önümüzdeki pazartesi Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenmesi planlanıyor. Köln'e ise pazartesi günü karşı gösteri düzenlenecek.

Binlerce kişinin katılması beklenen karşı gösteride yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı protesto edilecek, Köln Katedrali'nin dış cephe ışıkları da gösteriye destek amacıyla kapatılacak.