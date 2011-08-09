-EKONOMİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Ekonomi Değerlendirme toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile partinin ekonomi kurmayları da katıldı. Bakan Çağlayan'ın erken ayrıldığı toplantının içeriğine ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.