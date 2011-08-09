Ekonomi bakanları piyasaya moral vermeye çalıştı

T24-Hükümetin ekonomi bakanları, piyasalardaki kötü gidişe yönelik değerlendirmelerinde, olumlu mesajlar vererek pembe bir tablo çizdi. Maliye Bakanı Şimşek, “Türkiye'nin temelleri sağlam olduğu için kalıcı bir tahribat yaşanmayacak” derken, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Ekonomik verilere bakıldığında Türkiye kaya gibi sağlam” diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısı için partiye gelen bakanlar ekonomideki dalgalanmaya yönelik olumlu açıklamalar yaparak piyasaya moral vermeye çalıştı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, değerlendirme toplantısında hem küresel konjonktürü hem de Türkiye'deki ekonomik konjonktürün ele alınacağını belirterek şunları söyledi:

“İleriye doğru politika tedbirlerimizi gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz bir süredir Ekonomi Koordinasyon Kurulumuzdan, Finansal İstikrar Komitemizden orta vadeli programla ilgili ayrı çalışma gruplarımız var. O gruplarla ilgili yaptığımız çalışmaların kısa bir özetini bugün sayın Başbakanımızın başkanlığında değerlendireceğiz. Toplantı sonrasında belki bir yazılı açıklama olabilir, o sayın Başbakanımızın takdiri. Toplantı öncesinde fazla bir şey söylemeyi doğru görmüyorum.''



Babacan, ''Türkiye'ye yönelik bir risk görüyor musunuz?'' sorusuna da ''Toplantı sonrasına belki yazılı bir açıklama gelebilir'' karşılığını verdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dünya ekonomisi ve piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili soru üzerine görüşlerini şöyle dile getirdi:

''Türkiye'nin temelleri sağlam ama biz bir ada değiliz. Tabii ki bir etkileşim söz konusu olabilir ama Türkiye'nin temelleri sağlam olduğu için kalıcı bir tahribat yaşanmayacak. Önemli olan konu bu. Nitekim 2008-2009'da da bir miktar etkilendik ama kalıcı bir tahribat yaşanmadı. Makroekonomik temelleri güçlü olduğu için çok hızlı bir şekilde çıktık, dünyadan ayrıştık ve çok iyi de bir performans ortaya koyduk'' dedi.





'Bir düşme ya da yükselme tablosuyla karşı karşıya kalmayacağız'



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, NTV televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye ve dünyadaki son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.



Merkez Bankasının aldığı tedbirlerin, iç pazarı genişletici etkiler oluşturmayı amaçladığını belirten Bakan Ergün, ABD ve Avrupa'daki gelişmelerin dünya pazarlarında bir durgunluğa yol açması halinde o zaman iç pazarı genişletmek gerekeceğini kaydetti. Türkiye'nin sanayi üretiminde olumsuz gelişmeleri, esnek bir yapıyla olumluya çevirebilme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Bakan Ergün, ''Bu alınan tedbirler, dışardaki daralmayı içeride genişleten nitelikteki tedbirler. Türkiye'deki sanayi üretimi, Türkiye ekonomisinin, GSYH'nin yaklaşık yüzde 7'ler civarında büyümesine yol açacak istikamette ilerleyecek. Bir düşme ya da aşırı bir yükselme tablosuyla karşı karşıya kalmayacağız. Bu trend devam edecek. 2011 sonunda büyümeye ciddi manada katkısı olan önemli unsurlardan birisi sanayi üretimi olacak. Büyük bir dalgalanma, yükselme, kırılma beklemeyelim, mevcut istikamete devam edecek'' diye konuştu.





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ekonomik verilere bakıldığı zaman Türkiye'nin son derece sağlam olduğunu belirtirken, ''Hatta benim ifademle kaya gibi sağlam ve dimdik, bu konuda hiçbir problem de söz konusu değil'' dedi.

Bir gazetecinin ''piyasalara dün, kara pazartesi olarak geçti. Türkiye bu dalgalanmadan etkilenir mi?'' sorusu üzerine Çağlayan, dünyada, Avrupa'da ve ABD'de ekonomik alanda önemli gelişmeler olduğunu söyledi.



ABD'nin uzun yıllardan sonra belki de tarihinde ikinci defa bir not düşüşüyle karşı karşıya kaldığını gerçi, Modys'in notu devam ettirdiğini, düşürmediğini hatırlatan Çağlayan, ''Dolayısıyla dünya piyasalarında tabiki bundan etkileşim var, bir dalgalanma şu anda söz konusu'' dedi.

Dünkü gelişmelerin, beklenen gelişmeler olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları söyledi:

''Özellikle not kırılmasının hemen ertesinde pazartesi günü piyasalar açıldığında ABD'de böyle bir şey bekleniyordu. ABD piyasalarına bağlı olarak diğer piyasaların etkilenmesi bekleniyordu. Biz de dünyaya açık bir ülkeyiz, bizde de şu anda dövizde zaman zaman hareketler, borsada zaman zaman hareketler oluyor. Bunlardan Türkiye adına endişe etmiyoruz, hiçbir endişemiz yok. Kuşkumuz yok, çünkü biz, diğer ülkelerle mukayese edilmeyecek kadar ekonomisi son derece güçlü, ekonomik temelleri, parametreleri güçlü bir ülkeyiz.''



Çağlayan, dünyada şu anda küresel kriz yaşayan veya krizin etkisinde olan ülkelere bakıldığında en büyük problemleri ''siyasi istikrarsızlık, bütçe açıkları ve kamu borçlarının gayri safi milli hasılanın çok çok üzerinde olması'' şeklinde özetledi.



Bunların tümüne bakıldığında Türkiye'nin şu anda son derece sağlıklı olduğunu vurgulayan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Hatta benim ifademle kaya gibi sağlam ve dimdik bu konuda, hiçbir problem de söz konusu değil. Biz Maastricht kriterlerinin çok çok altında kamu borçlanmasına sahibiz'' diye konuştu.



Çağlayan, Türkiye'nin bir taraftan faizleri, enflasyonu düşüren bir ülke olduğunu, dünyada hem enflasyonu düşüren, hem büyümeyi ciddi manada gerçekleştiren bir ülke olarak Türkiye'nin şu anda model bir ülke olduğunu anlattı.



‘Her senaryoya hazırlıklıyız’



Türkiye'nin küresel bir oyuncu, dünyaya açık bir ülke olarak gelişmelerden bir şekilde etkileneceğini belirten Çağlayan, ''Ama etkilenme bugün görmüş olduğunuz kadar etkilenmedir. BDDK görevinin başında, Merkez Bankası görevinin başında. Son derece başarılı kurumlarımız çalışmalar yapıyorlar. Biz de sürekli kurumlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Ekonomimizi daha fazla nasıl güçlü hale getiririz, daha fazla büyüme performansı nasıl elde ederiz, biz bunun çalışmaları içindeyiz, hesapları içerisindeyiz. Diğer taraftan da dünyada olabilecek her türlü senaryoya hazırlıklıyız.''