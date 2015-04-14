Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin yeğeni akaryakıt kaçakçılığından ifadeye çağırıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yeğeninin şirketi İran’dan boya getirdiğini beyan etti. Ancak gümrükte incelenen 8 TIR’da mazot yapımında kullanılan jet yakıtı yani kerosen çıktı. Zeybekci ifadeye çağırıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yeğeni İbrahim Zeybekci’nin kaçak akaryakıt soruşturması kapsamında Denizli 1. Asliye Mahkemesi tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yeğen Zeybekci’nin firmasında çalışanlarının verdiği ifade sonrası bu kararın alındığı ortaya çıktı.

Gökmen Ulu'nun Sözcü'de yayımlanan haberine göre, Bakan Nihat Zeybekci’nin ağabeyinin oğlu olan İbrahim Zeybekci, Denizlili işadamı Ali Ayrancı ile birlikte çalışıyor. Zeybekci ile Ayrancı, Pamukkale Otomobil, Petrol San. Tic. Ltd. Şirketi başta olmak üzere birçok şirkette ortak. İbrahim Zeybekci’nin patronu olduğu ve sonra resmi olarak Ali Ayrancı’nın bacanağına devrettiği Caner Gıda olayın merkezinde.

8 TIR’a gümrükte el konuldu

İddiaya göre; merkezi Denizli’de, fabrikası İzmir’deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde olan Caner Gıda Tekstil, İnşaat, Enerji, Kimya, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İran’dan tekstil boyası adı altında binlerce ton jet yakıtı (mazot yapımında kullanılan kerosen) getirdi. Ancak şirket kerosen değil tekstil boyası getirdiğini beyan etti. Zeybekci ve ortakları, İran’dan getirmiş oldukları keroseni, gümrük vergisi ve ÖTV vergisi ödemeden, düşük fatura ile yurt içine soktu. Ancak Caner Gıda’nın mallarını taşıyan 8 adet TIR, 30 Şubat 2012 tarihinde İran’dan yurda giriş yaptığı Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü’ndeki kontrolde yakalanınca beyan edilenle mal arasında farklılık ortaya çıktı.

Tekstil boyası çöktü

İddiaya göre Zeybekci ile ortakları, mazot yapmak için gerekli olan ve piyasada jet yakıtı olarak bilinen keroseni kaçak olarak yurda sokarken, bu maddeyi gözden kaçırmak için kimya bilgisi gerektiren bir yöntem uyguladı. TIR’lara yüklü tankların içinde bulunan ham maddenin sadece yüzde 10’u tekstil boyası, yüzde 90’ı ise kerosendi. İncelemede baskın çıkan tekstil boyası kamuflaj görevi görüyor, bu nedenle kerosenin varlığı analizde çıkmıyordu.

Haklarında iki dava açıldı

TIR’lar planlanandan fazla bekleyince, bu süre içinde tekstil boyası dibe çöktü, kerosen üste çıktı. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Devletin el koyduğu kerosenler İzmir Çiğli OSB’deki antrepoya getirildi. El konulan 150 ton keroseni SÖZCÜ görüntüledi. Denizli’deki Barsan Antrepo’da 1 TIR dolusu kerosen de el konularak devlet denetimine alındı, iki ayrı dava açıldı. Çalışanlarından birisi ifadesinde adını verince yeğen de mahkemeye çağrıldı.

Sistem nasıl işliyor?

İddiaya göre, gümrükten geçirilen kerosen Zeybekçi ile ortaklarının İzmir ve Denizli’deki fabrikalarına getiriliyor, karışım halindeki tekstil boyası ile kerosen, 60 derecelik ısıdaki sıvı kostik maddenin içine atılarak ayrıştırılıyor. Bu kimyasal işlemden sonra mazot yapma aşamasına geçiliyor. Ayrıştırılan kerosen, fabrikalarda baz yağı ve bitkisel yağ ile paçal edilerek (karışıtırılarak) mazot yapıldıktan sonra piyasaya sürülüyor.