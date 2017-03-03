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Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Almanya’daki toplantısı yine iptal edildi!

Zeybekci'nin pazar günü bir konuşma yapması bekleniyordu

03 Mart 2017 22:58

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Frechen kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Köln'ün Porz semtinde katılması planlanan referandum etkinliğine izin verilmemesinin ardından Köln yakınlarındaki Frechen kentine alınan etkinlik de iptal edildi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Ren Erft Bölgesi polis yetkilileri tarafından yapılan yazılan açıklamada, 5 Mart Pazar akşamı yapılması planlanan etkinlik için ayarlanan Golden Palast adlı salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği belirtildi. Bu nedenle Golden Palast'ı işleten kişinin salonu kiralamaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, etkinliğin iptal edilmesinin ardından başka bir etkinlik düzenlenmesinin beklenmediği ifade edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılması planlanan etkinlik, kapasite sorunu ve güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edilmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek'in katılımıyla Köln'ün Porz semtinde belediye binasına bağlı bir salonda düzenlenmesi planlanan etkinliğe de Köln Büyükşehir Belediyesi'nden izin çıkmamıştı.

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